MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri26 yıl sonra yakalandı
GeriGündem 26 yıl sonra yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
YALOVA (İHA)
Haber Giriş: 03.03.2020 - 16:38,Son Güncelleme:/

26 yıl sonra yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
26 yıl sonra yakalandı
Abone Olgoogle-news

Elazığ ilinde birini öldürdüğü gerekçesi ile 26 yıldır aranan F.S (50) adlı şahıs Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından Yalova’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 1994 yılında Elazığ ilinde kan davalı olduğu bir şahsı öldüren F.S ardından ortadan kayboldu. O günden beri güvenlik güçleri tarafından aranan şahsın Yalova’nın Seyrantepe Mahallesi’nde ikamet ettiği istihbaratına ulaşan Yalova Jandarması şahsı fiziki takibe aldı. Şahıs İstanbul ilinden Yalova iline gelen Negmar’a ait bir feribottayken ekipler tarafından kıs kıvrak yakalandı. Şahsın başkasına ait bir kimliği kullandığı tespit edildi. F.S’nin yapılan sorgusunda bugüne kadar sürekli kılık değiştirerek ve sık sık adres değiştirerek güvenlik güçlerinden saklanmayı başardığı öğrenildi. Ardından mahkemeye sevk edilen F.S’nin “Kan Gütme Saiki ile Kasten Öldürme” suçundan dolayı 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle