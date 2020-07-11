26 hâkim-savcıya FETÖ’den uzaklaştırma

Hâkimler ve Savcılar Genel Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, mahrem imamlara ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin anlatımları çerçevesinde 26 hakim ve savcının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu kanısına ulaşıldı.

Hâkim ve savcıların, haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek. Aralarında Danıştay tetkik hâkiminin de bulunduğu görevden alınan hâkim ve savcılar, Ankara, Yenişehir, Kığı, Suşehri, Şile, Bartın, Tarsus, Bingöl, Uşak, Gaziantep, Tarsus, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Kumluca, İzmir, Ordu, Diyarbakır, Akyazı, Aksaray, Muş, Burhaniye ve Midyat adliyelerinde görev yapıyordu.