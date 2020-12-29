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Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 15:43 | Son Güncelleme:

26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı

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26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı
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MERSİN’in Bozyazı ilçe Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, 26 bin nüfuslu ilçede koronavirüs vakasının sıfırlandığını duyurdu.

26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı
Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, 26 bin nüfuslu ilçede koronavirüs vakasının sıfırlandığını bildirdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulan ilçede, yeni pozitif vakaya rastlanılmadığı kaydeden Başkan Çetinkaya, "Edindiğimiz bilgiye göre bugün ilçemizde pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Bu iyi haberin kalıcı olması için sosyal mesafeye uymak ve rehavete kapılmamak gerekiyor. Göstermiş olduğunuz bu hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Evde kal Bozyazı" dedi. Başkan Çetinkaya, duyuruyu belediyenin sitesinde de paylaşarak vatandaşın rehavete kapılmadan dikkatli olmasını istedi.

Bozyazı ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz (49), bir süre önce yakalandığı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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