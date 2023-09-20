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25 yıllık eşini katleden İbrahim Güzelçolak tutuklandı

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#ANTALYA#Polis#Cinayet
25 yıllık eşini katleden İbrahim Güzelçolak tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 16:01

Antalya’da tartıştığı eşi Nadire Gözelçolak’ı (42), av tüfeğiyle başına ateş ederek öldüren İbrahim Güzelçolak (48), tutuklandı.

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Olay, dün saat 12.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 388 Sokak’taki 2 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Döşemealtı Belediyesi’nden yakın zamanda emekli olan kepçe operatörü İbrahim Güzelçolak ile eşi Nadire Güzelçolak arasında geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim Güzelçolak, kırma av tüfeğini alıp, 2 çocuk annesi eşinin başına tek el ateş ederek evden ayrıldı. İbrahim Güzelçolak, damadını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyerek polis merkezine gidip teslim oldu. Eve giden polis ekipleri, Nadire Güzelçolak’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Savcı, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Nadire Güzelçolak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğleden sonra Antalya Adliyesi’ne sevk edilen İbrahim Güzelçolak, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

 

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#ANTALYA#Polis#Cinayet

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