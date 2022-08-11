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25 yıllık cinayetin şifresi: Eski evde kazı yapmam gerekiyor

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#Hayriye Fındıkoğlu#Zeynep Tanıdır#Arap Tanıdır
25 yıllık cinayetin şifresi: Eski evde kazı yapmam gerekiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:00

Kahramanmaraş’ta Hayriye Fındıkoğlu’nun (75) 25 yıl önce eşi Arap Tanıdır’ı, 22 yıl önce de kızı Zeynep Tanıdır’ı öldürüp evinin bahçesine üst üste gömdüğü belirlenmişti. Soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

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Buna göre eşi ve kızı kaybolan Hayriye Fındıkoğlu ile çocukları ve yakınlarının telefonları teknik takibe alınmıştı. Annesi Hayriye Fındıkoğlu’nu arayan Mehmet Tanıdır’ın “Eski evde kazı yapmam gerekiyor” demesi üzerine polis aile içi cinayetten şüphelendi. Bunun üzerine ekiplerin ailenin evinin bahçesinde yaptığı kazı, gerçeği ortaya çıkardı. Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım ettikleri öne sürülen oğulları Mehmet Tanıdır, M.T., kızları F.Z., G.E. ile C.Z., G.T. ve Fahri Çiftçi gözaltına alındı.

25 yıllık cinayetin şifresi: Eski evde kazı yapmam gerekiyor

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Mehmet Tanıdır sorgusunda annesinin, babası Arap Tanıdır'ı tüfekle öldürüp evin arka bahçesinde duvarın altına gömdüğünü kendisine söylediğini itiraf etti. Tanıdır, sorgusunda kız kardeşi Zeynep Tanıdır’ın yine annesi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Hayriye Fındıkoğlu ise 1997'de eşini, 2000’de de kızını öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltındaki şüphelilerden Fahri Çiftçi de Zeynep Tanıdır'ı, Hayriye Fındıkoğlu ile birlikte gömdüklerini ifade etti. 8 şüpheliden 1'i Emniyet’teki sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım ettikleri öne sürülen oğlu Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi, çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklanıp cezaevine konuldu. 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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#Hayriye Fındıkoğlu#Zeynep Tanıdır#Arap Tanıdır

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