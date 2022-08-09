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25 yıl sonra itiraf etti! Cani anne

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#Kahramanmaraş#Cinayet#Anne
25 yıl sonra itiraf etti Cani anne
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 07:00

25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.’nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. H.T.’nin 1997’de tartıştığı kocası A.T.’yi, 3 yıl sonra da kızı Z.T.’yi öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü belirlendi.

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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’ne 2015 yılında müracaat eden bir kız, annesi Z.T.’nin kaybolduğunu, anneannesi H.T.’ye “Annem nerede?” diye sorduğunda Almanya’ya gittiğini söylediğini ancak bir ize ulaşamadığını söyledi. Polis ekipleri de araştırmalarında Z.T.’nin izine rastlamadı.

DOSYADAN CİNAYET ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü, faili meçhul cinayetleri aydınlatma ve kayıp kişileri bulmaya yönelik başlatılan çalışma kapsamında, 7 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Z.T.’nin dosyasını 4 ay önce raftan indirdi. Kayıp kadını bulmak için özel ekip kuruldu ve tekrar kızın ifadesine başvurdu. Kayıp olan Z.T.’nin ismi açıklanmayan kızı, annesinin Almanya’ya gittiğine inanmadığını, öldürülmüş olabileceğini söyledi. Araştırmalarda Z.T.’nin babası A.T.’nin de kayıp olduğu tespit edildi. Baba ve kızın aile içi cinayet kurbanı olabileceğini değerlendiren özel ekip, kayıp kişilerin öldürüldüğünü belirledi.

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Özel ekip, A.T.’nin eşi H.T. ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet’e götürülen şüphelilerden H.T., sorgusunda suçunu itiraf etti. 1997’de namus meselesi yüzünden A.T. ile tartıştığını, tartışmanın sonunda kocasını av tüfeğiyle öldürüp evin bahçesine gömdüğünü, 3 yıl sonra 2000 yılında da kızı Z.T.’yi yemeğine kattığı zehirle öldürdüğünü, onun cesedini de bir fıçıya koyup eşinin cesedinin üzerine gömdüğünü söyledi. Gözaltına alınan 6 kişinin Emniyet’teki sorgusunun devam ettiği, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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#Kahramanmaraş#Cinayet#Anne

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