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25 yaşında baba katili oldu! Erzurum'da tur şirketi sahibi Fahrettin Aydın tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü

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#ERZURUM#Cinayet#Polis
25 yaşında baba katili oldu Erzurumda tur şirketi sahibi Fahrettin Aydın tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 10:07

Erzurum'da tur şirketi sahibi Fahrettin Aydın (55), tartıştığı yirmi beş yaşındaki oğlu M.T.A. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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Olay, gece saatlerinde Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 5'inci katında meydana geldi. Erzurum'da uzun yıllar tur şirketi işleten 3 çocuk babası Fahrettin Aydın ile oğlu M.T.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile M.T.A. babasını tabancayla vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler Fahrettin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. M.T.A. Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Aydın'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı. (DHA)

25 yaşında baba katili oldu Erzurumda tur şirketi sahibi Fahrettin Aydın tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü

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#ERZURUM#Cinayet#Polis

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