‘25 milyon oy verdi koruyalım’

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçimlerin ardından eleştiri oklarının yöneldiği Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa edip etmeyeceği tartışmalarına yanıt verdi. Öztrak, “CHP bir çadır partisi değildir. Dünyada eşine az rastlanır bir maziye sahip asırlık bir partidir, yerleşik usullere sahiptir. Bu partide kimse aklına estiği gibi karar alamaz. Kararlar yetkili kurullarda tartışılarak alınır, bizi başka partilerle karıştırmayın” dedi.

KONGRE TAKVİMİ BAŞLADI

Özeleştiri ve buna bağlı tespitler sürecinin devam ettiğini, ilk tespitler doğrultusunda gerekenlerin yapılmaya başlandığını da belirten Öztrak, yaş ortalamasının 49 olduğu yeni MYK’nın ilk toplantısının ardından özetle şunları söyledi:

“Kongre takvimimizi, partimizin örgütlerinin yenilenme takvimini başlattık. En kısa sürede tamamlanacak. Kimsenin karamsar olmasına gerek yok. 25 milyon seçmen, yani her iki seçmenden biri Kılıçdaroğlu’na ve muhalefete oy vermiş. Bu önemli bir kazanım. Bunu muhafaza etmek zorundayız. Önümüzdeki seçimlerde hedefe ulaşamamanın getirdiği sıkıntıları hızla aşabileceğimizi düşünüyorum.

(Kongre tarihi) Ekim olur, ekim ortası olur, bakalım ona göre hızla yürüteceğiz.

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TÜZÜK DE DEĞİŞECEK

Bugün bizler için cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki 8. gün değil, yerel seçim sürecinin 8. günüdür. Son seçimden bu yana geçen sürede hem geçen seçimle ilgili özeleştirilerimize devam ediyor hem de yaklaşan yerel seçime hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Bu çerçevede, Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik. Ayrıca tüzüğümüzün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dönük örgütümüzün taleplerini dikkate alacak bir komisyonun kurulmasına da karar verdik.

9 AY SONRAKİ SEÇİM İÇİN UĞRAŞ

Örgütlerimizin yenilenerek, tazelenerek, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, kırmadan, dökmeden, güçlenerek, partimize yerel yönetim seçimlerinde büyük bir başarı yaşatması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz. Zaman şimdi ayağa kalkıp üstümüzü silkeleyip, eksiklerimizi giderip 9 ay sonraki seçimler için uğraşa atılma zamanıdır. Zaman ülkenin aydınlık geleceğine inanların safları sıklaştırması zamanıdır.”

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Öte yandan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığına CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’ı getirdi.