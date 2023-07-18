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247 milyon 659 bin TL'lik rekor ikramiye Diyarbakır'a isabet etti

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#Çılgın Sayısal Loto#Sayısal Loto#Milli Piyango
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 15:20

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 247 milyon 659 bin 481 TL'nin sahibi oldu. Kuponun oynandığı bayinin sahibi Süphan Terim, "Sürekli gelip oynayan biriydi; hak etmişti" dedi.

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Çılgın Sayısal Loto'nun dün akşamki çekilişinde haftalardır devreden rekor ikramiye sahibini buldu. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 247 milyon 659 bin 481 TL'nin sahibi oldu. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde oynanan lotoda, ikramiye 5, 30, 55, 62, 66, 78 sayılarının olduğu kupona isabet etti.

247 milyon 659 bin TLlik rekor ikramiye Diyarbakıra isabet etti

'EN BÜYÜK İKRAMİYEYİ BUGÜN VERDİM'

Bayi sahibi Süphan Terim, kazanan talihlinin çekini almak için il dışına çıktığını belirterek, "Bizim bayiden arkadaş; sürekli gelip, oynuyordu. Arkadaşın sabaha kadar kim olduğunu bilmiyorduk. Daha sonradan araştırarak bilgimiz oldu. Sürekli gelip oynayan biriydi; hak etmişti.

247 milyon 659 bin TLlik rekor ikramiye Diyarbakıra isabet etti

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Temennimiz; güzel bir yatırım yapmasıdır. Hayırlı, uğurlu olsun. İyi oldu. Bu tür kazançların artması, bu bölge için bir avantajdır. Kendisi de iyi biriydi. Bu az bir para değil. İnşallah iyi değerlendirir. Şu ana kadar ilk talihlimdir. 15 yıla yakındır bu işteyim. En büyük ikramiyeyi bugün verdim. Kendisine ulaştım, parasını almak için yola çıkmış" dedi.

247 milyon 659 bin TLlik rekor ikramiye Diyarbakıra isabet etti

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#Çılgın Sayısal Loto#Sayısal Loto#Milli Piyango