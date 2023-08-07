24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

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Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi Eski Acıpayam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 4 katlı apartmanın 2. katında annesi ve üvey babasıyla yaşayan ve ayaklarından rahatsızlığı bulunan Umut Kabakcı (24), ailesi Isparta'dan kendilerini ziyarete gelen yakınlarıyla birlikte dışarı çıkmak isteyince evde kalmayı tercih etti. Birkaç saat sonra eve geri dönen aile ve misafirler, Umut Kabakcı'yı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.