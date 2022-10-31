Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

24 gündür kayıptı: Alman turistin cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#Turist#Muğla#Fabian Philippe Faranz Wetzel
24 gündür kayıptı: Alman turistin cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 15:22

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 gündür kayıp olarak aranan Alman turist Fabian Philippe Faranz Wetzel'in (27) uçurumda cansız bedenine ulaşıldı.

Haberin Devamı

Almanya'dan Fethiye'ye tatil için gelen Fabian Philippe Faranz Wetzel'in yakınları, kendisinden haber alamayınca 7 Ekim'de jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Gece-gündüz her yerde aranan Wetzel, bu sürede bulunamadı. Faralya Mahallesi Kelebekler Vadisi'nde, saat 08.00 sıralarında bir erkek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Jandarma ekipleri, uçurumdaki çürümüş cesedin yanındaki sırt çantasında Fabian Philippe Faranz Wetzel'e adına düzenlenmiş bir pasaport buldu. İnceleme sonrası ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Turist#Muğla#Fabian Philippe Faranz Wetzel

BAKMADAN GEÇME!

İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat

BAKMADAN GEÇME!

İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat