23 Nisan Perşembe günü hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu raporu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde ise rüzgar etkili olacak. İşte, 23 Nisan il il hava durumu tahminleri...

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Ankara, Kırıkkale, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan’ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 10°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 7°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 9°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Göller Yöresi ve Antalya çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğusu ile Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların gece saatlerine kadar Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT 1°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, güneydoğusunun yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların, akşam ve gece saatlerinde Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KARS 2°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

MALATYA 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 9°C, 14°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu