23 Nisan Perşembe günü hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu raporu
Son hava durumu değerlendirmeleri kapsamında, Ağrı, Kars ve Ardahan’ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği açıklandı. Nisan ayının sonlarına doğru gelinirken, İstanbul'da etkili olan rüzgarla beraber, yarın hava nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? sorusunun yanıtı İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde merak konusu oldu. İşte, MGM'den yapılan son tahminlere göre, 23 Nisan Perşembe il il hava durumu raporu...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde ise rüzgar etkili olacak. İşte, 23 Nisan il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Ankara, Kırıkkale, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan’ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 10°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 10°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 7°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 9°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Göller Yöresi ve Antalya çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğusu ile Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların gece saatlerine kadar Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BAYBURT 1°C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu
SAMSUN 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TRABZON 7°C, 12°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, güneydoğusunun yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların, akşam ve gece saatlerinde Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KARS 2°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
MALATYA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 9°C, 14°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
SİİRT 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
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