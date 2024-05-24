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23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Çoruh Nehri'nde cansız bedeni bulundu

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#Artvin#Şavşat#Kayıp
23 gündür kayıp olarak aranıyordu Çoruh Nehrinde cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 15:19

Artvin’in Şavşat ilçesinde, kendisinden 23 gündür haber alınamayan Sıddık Gögercin’in (76) Çoruh Nehri’nde cansız bedeni bulundu. Sıddık Gögercin’in cansız bedeni, ekipler tarafından botlarla kıyıya çıkarıldı. Gögercin'in cenazesi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 

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Şavşat ilçesinde, 2 Mayıs’ta doktora gideceğini belirterek evinden ayrılan Sıddık Gögercin, geri dönmedi. Gögercin’in ailesi, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi. Ancak ekiplerin, arama çalışmalarında sonuç alınamadı.

Bugün sabah saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Ortaköy mevkisindeki Çoruh Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde, göldeki kişinin Sıddık Gögercin olduğunu belirlendi.

23 gündür kayıp olarak aranıyordu Çoruh Nehrinde cansız bedeni bulundu

Sıddık Gögercin’in cansız bedeni, ekipler tarafından botlarla kıyıya çıkarıldı. Gögercin'in cenazesi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 

 

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#Artvin#Şavşat#Kayıp

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