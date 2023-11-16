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22 farklı suçtan 35 yıl hapis cezası bulunan firari dağda çadırda yakalandı

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#Karaman#Firari#Çadır
22 farklı suçtan 35 yıl hapis cezası bulunan firari dağda çadırda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 12:43

Karaman'da 22 farklı suçtan aranıp, 35 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet Bucak (34), dağda çadırda yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ilde hırsızlık yapan ve 22 farklı suçtan aranan Muhammet Bucak'ın, Konya'nın Derebucak ilçesi Çamlık mevkisindeki bir çadırda kaldığı yönünde bilgi aldı.

Dağa giden ekipler, Bucak'ı kaldığı çadırda yakaladı. O anlar kameraya yansırken, Bucak'ın gözaltı sırasında polislere "Size zahmet kapıyı kapatıverirseniz; köpek gelebilir" demesi dikkat çekti.

Hakkında kesinleşmiş 35 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası da bulunan Bucak, Karaman'a getirilip, adliyeye sevk edildi.

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#Karaman#Firari#Çadır

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