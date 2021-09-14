212 milyon TL Denizli'ye

Çekilişte 6 bilen 1 kişi 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşun sahibi oldu. Büyük ikramiye; 9, 12, 20, 25, 41, 89 sayılarına isabet etti. Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Sisal Şans Ailesi olarak Pamukkale/Denizli şehrimize isabet eden, kurulduğu günden beri, Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212.285.211 TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi. Öte yandan çekilişte 5 bilen 140 bin 545 lira 80 kuruş, 4 bilen 1148 lira 85 kuruş, 3 bilen 94 lira 30 kuruş, 2 bilen ise 10 lira kazandı.

217 BİN TL DEVRETTİ

ON Numara’da 10 bilen çıkmayınca 216 bin 804 lira 51 kuruş devretti. Çekilişte 9 bilen 3 bin 367 lira 95 kuruş, 8 bilen 228 lira 65 kuruş, 7 bilen 44 lira 60 kuruş, 6 bilen 8 lira 30 kuruş, hiç bilemeyen ise 6 lira kazandı.

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