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210 milyonluk vurguna baskın... 9 kişi gözaltına alındı

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#SİBER Suçlarla Mücadele#Şirket Maili#Siber Dolandırıcılık
210 milyonluk vurguna baskın... 9 kişi gözaltına alındı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

Yurtdışında bulunan kişi ya da şirketlerin mail’lerini ele geçirerek, gelecek para transferlerini kendi banka hesaplarına yönlendiren9 kişilik çete, baskınla yakalandı. Çete üyelerinin toplam 210 milyon TL’lik vurgun yaptığı tespit edildi.

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SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ülkelerdeki kişi ve şirketlerin hesaplarından Türkiye’deki banka hesaplarına yüklü miktarda döviz transferi yapıldığı bilgisini aldı. Paraların transfer yapıldıktan kısa süre sonra çekildiği belirlenince para gönderilen hesap sahiplerinin dolandırılıyor olabileceği değerlendirildi. Yapılan araştırmada uluslararası dolandırıcılık çetesine ulaşıldı.

210 milyonluk vurguna baskın... 9 kişi gözaltına alındı

ÖDEMELERİ TAKİP ETTİLER

Çete üyeleri, yurtdışında bulunan kişi ya da şirketlerin mail’lerini ele geçiriyordu ve yapılacak olan ihracat ya da ithalat işlemlerine ait ödemeler sırasında devreye girerek bu paraları kendi banka hesaplarına yönlendiriyorlardı. Gelen yüklü miktardaki dövizler de hemen banka şubesine gidilerek çekiliyordu. Çetenin bu yolla 210 milyon TL vurgun yaptığı anlaşıldı.

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Yapılan takipte 6’sı yabancı uyruklu 9 kişinin kimliğini deşifre edildi. Siber Şube ekipleri, dün sabah operasyon yaptı. 9 kişi gözaltına alınırken, 177 bin TL ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltındaki 9 kişi emniyette sorguya alındı.  

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#SİBER Suçlarla Mücadele#Şirket Maili#Siber Dolandırıcılık

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