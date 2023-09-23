210 milyonluk vurguna baskın... 9 kişi gözaltına alındı

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SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ülkelerdeki kişi ve şirketlerin hesaplarından Türkiye’deki banka hesaplarına yüklü miktarda döviz transferi yapıldığı bilgisini aldı. Paraların transfer yapıldıktan kısa süre sonra çekildiği belirlenince para gönderilen hesap sahiplerinin dolandırılıyor olabileceği değerlendirildi. Yapılan araştırmada uluslararası dolandırıcılık çetesine ulaşıldı.

ÖDEMELERİ TAKİP ETTİLER

Çete üyeleri, yurtdışında bulunan kişi ya da şirketlerin mail’lerini ele geçiriyordu ve yapılacak olan ihracat ya da ithalat işlemlerine ait ödemeler sırasında devreye girerek bu paraları kendi banka hesaplarına yönlendiriyorlardı. Gelen yüklü miktardaki dövizler de hemen banka şubesine gidilerek çekiliyordu. Çetenin bu yolla 210 milyon TL vurgun yaptığı anlaşıldı.

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Yapılan takipte 6’sı yabancı uyruklu 9 kişinin kimliğini deşifre edildi. Siber Şube ekipleri, dün sabah operasyon yaptı. 9 kişi gözaltına alınırken, 177 bin TL ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltındaki 9 kişi emniyette sorguya alındı.