MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSimit satarken yakalandı! İlginç çıkış: 'Nasıl 21 yıl, haberim yok'
GeriGündem Simit satarken yakalandı! İlginç çıkış: 'Nasıl 21 yıl, haberim yok'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN (DHA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

Simit satarken yakalandı! İlginç çıkış: 'Nasıl 21 yıl, haberim yok'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Simit satarken yakalandı! İlginç çıkış: 'Nasıl 21 yıl, haberim yok'
Abone Olgoogle-news

Mersin'de 8 dosyadan hakkında 21 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, simit satarken yakalandı. Adliyeye sevk edilirken gazetecilerin “Arandığını biliyor muydun?” sorusuna “Nereden bileyim” diyen Hüseyin Aşçı (35), "Nereden bileyim arandığımı? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Nasıl 21 yıl, haberim yok" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve adam yaralama suçlarından hakkında 21 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan Hüseyin Aşçı'nın kent merkezinde bulunduğunu saptadı. Bir süre takip ettikleri şüpheliyi simit satarken yakalayan polis, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aşçı, adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, “Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası var. Arandığını biliyor muydun? Hiç suç işlemedin mi?” sorularına "Nereden bileyim arandığımı? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Nasıl 21 yıl, haberim yok. Nereden bileyim abi? Suç işlemişizdir. Bilmiyorum, bilgim yok. Simit satarken yakalandım" cevabını verdi.

Hakim karşısına çıkarılan şüpheli cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle