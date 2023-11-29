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YeniyalÄ± Mahallesi KoÅŸu Sokak'ta 13 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda, bir gÃ¼n Ã¶nce akÅŸam saatlerinde arkadaÅŸÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Nihat Åž.'nin (42) evine giden Ã–ykÃ¼ YÃ¼ndÃ¼n (21), Ã¶ÄŸle saatlerinde hareketsiz yatarken bulunmuÅŸtu. Nihat Åž.'nin ihbarÄ±yla olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edilmiÅŸ, yapÄ±lan incelemelerde YÃ¼ndÃ¼n'Ã¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edilmiÅŸti. GenÃ§ kÄ±zÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ÅŸÃ¼pheli bulunmasÄ± Ã¼zerine Nihat Åž. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ifadesinde, iÅŸe gitmek iÃ§in evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde ise YÃ¼ndÃ¼n'Ã¼ Ã¶lÃ¼ bulduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Nihat Åž., tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilmiÅŸti.

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Ä°DDÄ°ANAMEDEN

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HazÄ±rlanan iddianamede, Nihat Åž.'nin temin ettiÄŸi uyuÅŸturucuyu Ã–ykÃ¼ YÃ¼ndÃ¼n ile birlikte kullandÄ±ÄŸÄ±, olay gÃ¼nÃ¼ iÅŸe gitmek iÃ§in ikametten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde ise iÃ§eriye giremediÄŸi yer almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddianamede, Nihat Åž.'nin evden inleme sesi duymasÄ± Ã¼zerine komÅŸusundan merdiven alarak balkondan iÃ§eriye girdiÄŸi ve yerde yatan Ã–ykÃ¼'nÃ¼n aÄŸzÄ±ndan kÃ¶pÃ¼kler geldiÄŸini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilmiÅŸti. Nihat Åž.'nin olaydan 30 dakika sonra 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ni aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ±n Ã§izildiÄŸi iddianamede, bu sÃ¼re zarfÄ±nda uyuÅŸturucu aparatlarÄ±nÄ± topladÄ±ÄŸÄ± ve maddeyi pencereden attÄ±ÄŸÄ±, evde 32 gram uyuÅŸturucu ele geÃ§irildiÄŸi bilgisi kaydedilmiÅŸti.

GeÃ§en celse Adli TÄ±p Kurumunca hazÄ±rlanan otopsi raporunda, Ã–ykÃ¼'nÃ¼n uyuÅŸturucu madde kullanÄ±mÄ±na baÄŸlÄ± zehirlenme ve geliÅŸen komplikasyonlar neticesinde Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ifade edilmiÅŸti.

"SanÄ±ÄŸÄ±n evi toparlamaya Ã§alÄ±ÅŸarak 25 dakika kadar zaman kaybÄ±na sebep olduÄŸu ve Ã–ykÃ¼'nÃ¼n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebebiyet verdiÄŸi ortadadÄ±r"

Nihat Åž. hakkÄ±nda "UyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde nakletme veya saÄŸlama", "UyuÅŸturucu madde kullanÄ±mÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak" ve "Ä°hmali davranÄ±ÅŸla kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§larÄ±ndan aÃ§Ä±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ±, Kocaeli 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼lmeye devam etti. DuruÅŸmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ± Bahar YÄ±ldÄ±z, tutuklu sanÄ±k Nihat Åž ve avukatÄ± Hakan KarakuÅŸ katÄ±ldÄ±. Cumhuriyet savcÄ±sÄ± mÃ¼talaasÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerine yÃ¶nelik atÄ±lÄ± tÃ¼m suÃ§lardan beraatini talep etti. MÃ¼talaayÄ± kabul etmeyen Aile ve Sosyal Hizmetler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ avukatÄ± Bahar YÄ±ldÄ±z, "SanÄ±k eylemleri ile olay gÃ¼nÃ¼ eve geldiÄŸinde durumu kÃ¶tÃ¼ olan maktule yardÄ±m etmediÄŸi, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerine haber vermediÄŸi, evi toparlamaya Ã§alÄ±ÅŸarak 25 dakika kadar zaman kaybÄ±na sebep olduÄŸu ve Ã–ykÃ¼'nÃ¼n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebebiyet verdiÄŸi ortadadÄ±r. SanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz" diye konuÅŸtu.

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"Ã–YKÃœ BANA '15 DAKÄ°KA BEKLE, KENDÄ°ME GELMEZSEM AMBULANSI ARA DEMÄ°ÅžTÄ°'"

SuÃ§lamalarÄ± kabul etmeyen tutuklu sanÄ±k Nihat Åž., "Olay gÃ¼nÃ¼ evi toparlamadÄ±m, bunu kabul etmiyorum. Ã–ykÃ¼ olaydan Ã¶nce sara hastasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyerek bir videosunu bana gÃ¶stermiÅŸ ve nÃ¶bet geÃ§irirse kendisine nasÄ±l davranmam gerektiÄŸini Ã¶ÄŸretmiÅŸti. Olay gÃ¼nÃ¼ kendisini nÃ¶bet geÃ§irirken gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde bana sÃ¶ylediÄŸi gibi camlarÄ± aÃ§tÄ±m, Ã–ykÃ¼'yÃ¼ yan yatÄ±rdÄ±m. Bana, '15 dakika bekle, kendime gelmezsem ambulansÄ± ara demiÅŸti'. Bu sebeple Ã¶nce kendisine gelmesini bekledim. Kendine gelmeyince ambulansÄ± aradÄ±m. Namusum ve ÅŸerefim Ã¼zerine Ã–ykÃ¼'ye uyuÅŸturucu madde vermedim. Ã–ykÃ¼ 3 aydÄ±r yanÄ±mda kalÄ±yordu, kÃ¼Ã§Ã¼k krizler geÃ§irdiÄŸi olmuÅŸtur. UyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ± iÃ§in Ã¶zel bir bÃ¶lme de evde yoktur. 09.00'da iÅŸe gider 23.00'te eve gelirdim. AtÄ±lÄ± suÃ§lardan beraatimi isterim. 2019 yÄ±lÄ±nda uyuÅŸturucu kullanmadan denetimim vardÄ±r. SuÃ§suzum, her ÅŸey ortadadÄ±r, beraatimi istiyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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Ä°HMALÄ° DAVRANIÅžLA KASTEN ADAM Ã–LDÃœRME SUÃ‡UNDAN DELÄ°L YETERSÄ°ZLÄ°ÄžÄ°NDEN BERAAT ETTÄ°

Mahkeme heyeti, sanÄ±ÄŸÄ±n "UyuÅŸturucu madde kullanÄ±mÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak" suÃ§undan beraatine, "Ä°hmali davranÄ±ÅŸla kasten adam Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§undan delil yetersizliÄŸinden beraatine, "UyuÅŸturucu, uyarÄ±cÄ± madde ticareti yapma veya saÄŸlama" suÃ§undan ise 10 yÄ±l hapis ve 20 bin TL para cezasÄ± verdi. Tutuklu bulunduÄŸu sÃ¼re gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak tahliyesine karar verildi.