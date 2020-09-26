21 yaşındaki cezaevi firarisi çaldığı otomobille yakalandı, 112 sabıkası çıktı

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi’nde oturan Mustafa Çiftçibaşı, 26 BP 115 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. Çiftçibaşı, kısa bir süre sonra ise otomobilinin yerinde olmadığını fark ederek polise ihbarda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan otomobille ilgili soruşturma başlatırken, mobese kameralarından aracın 71. Evler Mahallesinde olduğunu tespit etti. Polisle yaşanan kovalamacanın ardından otomobil, polis aracına çarparak durdu. Araçtaki Azat K. yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bıçak ve tornavida ele geçirildi.



112 SABIKASI ORTAYA ÇIKTI



Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından şüpheli Azat K., işlemleri için Asayiş Şubesine götürüldü. Açık cezaevinden bir süre önce firar ettiği tespit edilen Azat K.nin 12 farklı ev ve otomobil hırsızlığından arandığı anlaşılırken, 112 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



POLİS BİR SAAT İÇİNDE OTOMOBİLİMİ BULDU



Şarhöyük Mahallesi’nde oturan Mustafa Çiftçibaşı, park halindeyken çalınan otomobilinin polis ekiplerince 1 saat içerisinde bulunduğunu söyledi. Otomobilinin yerinde olmadığını anladığında hemen ihbarda bulunduğunu anlatan Çiftçibaşı, Otomobili evin önüne park ettim. Yaklaşık 1 saat sonra çıktığımda çalınmıştı. Sağ olsun polis ekipleri hemen 1 saatte aracımı buldular. Otomobilde bıçak ve tornavida var. Polislere teşekkür ederim dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



