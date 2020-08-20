21 ölü, 14 yaralı... İmzalar sahteymiş

İstanbul Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın geçen yıl Haziran ayında yapılan duruşmasında tutuksuz sanıklardan inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran, diğer sanık Suzan Çayır’ın sahibi olduğu Sanem Mimarlık’ta yapı ressamı stajyeri olarak çalışmaya başladığını belirterek “Suça konu Yeşilyurt isimli binaya ait projedeki yapı ruhsatındaki sürveyan olarak ismimin yazılı bulunduğu yerdeki imza bana ait değildir” dedi. Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesi tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde dava dosyasına giren raporda, “İmzaların Arzu Baran Keleş’in el ürünü olmadığı kanaatine varılmıştır” denildi.