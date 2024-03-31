×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

21 ilde DEAŞ operasyonu... Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#DEAŞ#Gözaltı
21 ilde DEAŞ operasyonu... Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 08:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen "Bozdoğan-18" operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen “Bozdoğan-18” operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Operasyon#DEAŞ#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!