21 ilde DEAŞ operasyonu... Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen “Bozdoğan-18” operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı!
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz"
2️⃣1️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-18” operasyonlarında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 31, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/ycAoxl3mVX