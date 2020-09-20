MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri21 aracı bu hale getiren kadın gözaltında! Büyük şok yaşadılar
GeriGündem 21 aracı bu hale getiren kadın gözaltında! Büyük şok yaşadılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 20.09.2020 - 14:31 | Son Güncelleme:

21 aracı bu hale getiren kadın gözaltında! Büyük şok yaşadılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
21 aracı bu hale getiren kadın gözaltında! Büyük şok yaşadılar
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa'da park halindeki 21 aracın camını sopayla kıran yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

10
  • 21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı
  • 21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı
  • 21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı
  • 21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kadın, bilinmeyen nedenle elindeki sopayla park halindeki 21 otomobilin camlarını tek tek kırdı

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polisler, kısa süre içerisinde kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bu sırada park yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok yaşarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle