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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.05.2021 - 10:49 | Son Güncelleme:

'20'li yaşlar challenge' için çok önemli uyarılar! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tek tek sıraladı

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'20'li yaşlar challenge' için çok önemli uyarılar! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tek tek sıraladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından son günlerde popüler olan '20'li yaşlar challenge' akımı için önemli uyarılarda bulundu. Sayan, kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalayan bu tür akımların görsel veri işleme alanına zemin hazırladığını ifade etti. 'Mümkün olduğunca dikkatli olmalıyız' mesajını paylaşan Sayan devamında "Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir kara kutu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, son günlerde popüler olan "20'li yaşlar challenge" ve benzeri akımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Kişisel verilerimiz bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "20'li yaşlar challenge" ve benzeri akımların son günlerde popüler olduğuna dikkati çekerek, kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalan bu gibi akımların, görsel veri işleme alanına zemin hazırladığını bildirdi.

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Beraber yürüdük biz bu yollarda...
'Beraber yürüdük biz bu yollarda...'

Mümkün olduğunca dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayan Sayan, yapay zeka teknolojilerinin çözmeye çalıştığı sorunlardan birinin de yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmalara direnç kazandırmak olduğuna işaret etti.

20li yaşlar challenge için çok önemli uyarılar Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tek tek sıraladı

Sayan, kişinin şimdiki haliyle eski halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturulduğu uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

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Ankaralı ünlülerin 20’lik halleri
Ankaralı ünlülerin 20’lik halleri

"TAM BİR KARA KUTU"

"Aynı zamanda farklı uygulamalar ve cihazlardan paylaştığımız parmak izi ve yüz taraması gibi verilerimiz, genetik verilerimizi barındırıyor. Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda, nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir kara kutu. Kişisel verilerimiz, bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız."

 

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