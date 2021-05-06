Sosyal medyada nostalji rüzgârları estiren “20’li yaşlar” challenge’ına (meydan okuma) ünlü isimler de dahil oldu. İşte ünlülerin 20’li yaş fotoğrafları...
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1
Acun Ilıcalı yakın arkadaşı Esat Yontunç'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ilıcalı, yıllar önce çekildikleri bu kareyi paylaşıp altına şu notu düştü:
2
"Beraber yürüdük biz bu yollarda.. Nice yıllara sevimli ağabeyim"
3
ŞEBNEM ÇAPA
Şebnem Çapa, eşi Celal Çapa’yla nikâh defterine imza atarken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı: “Ben 21, Celal 27.”
4
GÜLSE BİRSEL
Gülse Birsel, yüksek lisansını yaptığı Columbia Üniversitesi’ndeki mezuniyet fotoğrafını şu notla paylaştı: “25 yaş Columbia Üniversitesi mezuniyeti. Ben sanki bu challenge’la farklı saç modellerine tepki koymuşum gibi bir poz. Parmağımdaki yüzük, 2 tane ince yüzükten meydana gelen bir tasarım. Söz, nişan değil.”
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MÜGE ANLI
Her zaman mutluyum, çünkü enerjimi çalacak insanlara hayatımda yer vermiyorum... Gençler özellikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum.
6
DEMET AKALIN
Demet Akalın, mankenlik yıllarından bir kareyi paylaştı: “20 yaş. Pek bir fark yok şu anda ama.”
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ESRA DERMANCIOĞLU
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, “O zaman da uzaylıymışım” notuyla 20’li yaşlarından bir pozu Instagram’da takipçilerinin beğenisine sundu.
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ÇAĞLA ŞIKEL
Çağla Şıkel, modelliğe başladığı ilk dönemlerinden kalma pozunu “20” notuyla paylaştı.
9
HALDUN DORMEN
Usta oyuncu Haldun Dormen, gençlik pozunu “Acaba jön olmayı mı düşünüyordum o günlerde?” notuyla beğeniye sundu.
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Müthiş değişim
◊ “20’li yaşlar” akımının en çok ses getiren paylaşımı, Uraz Kaygılaroğlu’ndan geldi. 20’li yaşlarındayken 140 kiloya kadar çıkan, ardından diyetle 64 kilo veren oyuncu, o yıllarda çekilmiş bir fotoğrafını anlamlı bir mesajla paylaştı: “Her şey mümkün, pes etme.”
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PINAR ALTUĞ
1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Pınar Altuğ, tacını taktıktan hemen sonra annesiyle çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
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NİL KARAİBRAHİMGİL
Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, New York’ta arkadaşı Merve Berkman’ın çektiği 20’li yaşlardaki fotoğrafını “Yıldırım günleri” notuyla Instagram hesabında paylaştı.
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SERCAN BADUR
Sercan Badur, fenomen dizi “Öyle Bir Geçer Zaman ki”de Aras Bulut İynemli ile kamera karşısına geçmişti. Badur, rol arkadaşıyla fotoğrafını “Vay be 2010” notuyla sayfasına ekledi.
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DENİZ SEKİ
Deniz Seki, akıma bir fotoğrafla dahil oldu: “Vokalist Deniz zamanlarından. Henüz ‘Kop Gel Günahlarından’ çıkmamış, sizlerle tanışmadan önce.”
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NURGÜL YEŞİLÇAY
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram’ın Hikaye bölümünden gençlik fotoğrafını paylaşanlardandı. Yeşilçay, “Zayıfmışım, rejime başlıyorum yine” dedi.
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FUAT GÜNER
Usta müzisyen Fuat Güner, siyah beyaz bir fotoğrafıyla akıma dahil oldu ve “20’li yaşlar mı dediniz” açıklamasını yazdı.
17
ECE GÜRSEL
Ece Gürsel, 2002 yılında Bennu Gerede’nin FHM dergisi için çektiği fotoğrafını şu yazıyla paylaştı: “Yaş 20 burada. Modelliğe başladığımdan beri, sektörümde ‘en cesur model’ olarak anıldım. Bütün defilelerde, çekimlerde, en transparan, en cesur kıyafetleri, ‘Ece giyer’ diye ayırırlardı. Bir daha dünyaya gelsem yine aynı pozları verir, yine aynı cesareti gösterirdim. Buraya daha cesur bir fotoğraf koymak isterdim ama artık o yaşlarda ve cesarette değilim.”
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SARP APAK
Sarp Apak, 20’li yaşlarına ait vesikalık bir fotoğrafını şu yazıyla paylaştı: “Böyle giyinmeme engel olmayan tüm çevreme sitemlerimi iletiyorum.”
19
ERDİL YAŞAROĞLU
Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, sosyal medya akımına Instagram’da yayınladığı bu kareyle katıldı: “Nea? Yirmili yaşlar mı?”
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LEVENT YÜKSEL
Levent Yüksel, bas gitarıyla verdiği pozu “20’li yaşlara göz atıyoruz demek, tamam öyle olsun” notuyla paylaştı.
21
MUAZZEZ ERSOY
Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, sahneye ilk çıktığı dönemlerden siyah beyaz bir fotoğrafını beğeniye sundu. Ersoy, “Ya 21’im ya 22” dedi.
22
SERKAN ÇAĞRI
Serkan Çağrı, 20 yaşındaki ve bugünkü klarnet çaldığı pozlarını birleştirerek Instagram hesabına yükledi. Çağrı fotoğraflara “Bende değişiklik yok, hep 20” notunu yazdı.
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SEVİL ATASOY
Kriminolog Prof. Dr. Sevil Atasoy, siyah beyaz bir fotoğrafını Instagram sayfasına yükledi. Atasoy, pozuna şu notu düştü: “Gözler şaşıdır, biliyorum. Baygın bakışın nedeni de gözlüğü çıkarmış olmam.”
24
ALİ KOCATEPE
Usta müzisyen Ali Kocatepe, eşi ve kayınvalidesini de dahil ettiği fotoğraf serisiyle 20’li yaşlarını hatırladı.