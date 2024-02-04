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208 üniversitede 6 bin gence kurtarma eğitimi

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#Üniversite Sporları Federasyonu#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Kurtarma Eğitimi
208 üniversitede 6 bin gence kurtarma eğitimi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 07:00

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu girişimiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye'deki tüm üniversitelerde arama - kurtarma ekipleri kurulması için bir çalışma başlatıldı.

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Mart ayında yürürlüğe girmesi planlanan projenin idari koordinatörlüğünü Yeditepe Üniversitesi Spor Müdürü Taner Karabulut üstlenirken; AKUT Kurucu Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Ferudun Çelikmen eğitim koordinatörü olarak görev alacak. AKUT Kurucu Başkanı da olan Dr. Öğr. Üyesi Ferudun Çelikmen, “Depremlerde insanları enkazdan çıkaranlar çoğunluklu olarak çevredeki insanlar. Bu konuda üniversite gençleri en önemli kaynaklarımızdan biri. Bunu ülke geneline yaymalıyız. Zira deprem randevu vermiyor. Hazırlıklı olmalıyız” dedi. Üniversitede Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Kulübü Danışmanlığı da yapan Taner Karabulut, “208 üniversitede yaklaşık 6 bin civarında öğrenci yetiştireceğiz. Feridun hocamız suda, dağda, depremde ve yangında kazaya müdahale gibi eğitimleri planlayarak öğrencileri eğitecek” diye konuştu.  

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#Üniversite Sporları Federasyonu#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Kurtarma Eğitimi

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