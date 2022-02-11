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203 no’lu odada ne oldu?

#Otel#Tecavüz#İddia
203 no’lu odada ne oldu

Yarı baygın halde götürüldüğü oteldeki 203 no’lu odada iki kişinin tecavüzüne uğradığını söyleyen 19 yaşındaki B.T.B.’nin şikâyeti üzerine S.A. ile T.B. gözaltına alındı. İki şüpheli yurtdışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri, “Kendi rızası ile birlikte oldum” derken, diğeri o esnada kapı önünde beklediğini söyledi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya göre, 3 Şubat gecesi Beyoğlu’ndaki bir eğlence mekânında çalışan S.A. (23) ile bir ay kadar önce tanıştığı B.T.B. (19) buluştu. İlerleyen saatlerde S.A., arkadaşı T.B.’yi (30) de arayarak yanlarına çağırdı. Üçlü, kiraladıkları araçla bir süre İstanbul’un çeşitli yerlerini gezdi. Bu esnada, S.A. ile B.T.B. araç içinde alkol aldı. Üçlü, gece 03.00 sıralarında ise Beyoğlu Balo Sokak’ta bulunan bir otele gitti. Polisin hazırladığı görüntü izleme tutanağına göre, B.T.B. bu esnada alkolün etkisi ile ayakta durmakta güçlük çekti. Kayıtlara göre, üç kişi kayıt işlemi sonrası 203 numaralı odaya çıktı. Ayakta duramayan B.T.B.’yi, T.B.’nin taşıdığı görüldü.

203 no’lu odada ne oldu

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VÜCUDUNDA MORLUKLAR

Anılan odada 2 saat içinde yaşananları ise B.T.B., polise verdiği ifadede anlattı: “Alkolün etkisi ile uyumuşum. Gözümü açtığımda T.B.’yi yanımda gördüm. T.B.’yi yanımdan ittim. Lavaboya girdim ve kapının arkasında S.A.’nın olduğunu gördüm. Çığlık attım ve telefonumu istedim. S.A., telefonumu duvara fırlattı. S.A. ve T.B. üzerime saldırdılar. ‘Sen bizimsin’ diyerek bana saldırdılar. S.A. ve T.B. beni darp etti. O esnada bayılmışım. Kendime geldiğimde odada kimsenin olmadığını ve çıplak vaziyette olduğumu gördüm. S.A. ve T.B.’nin bana tecavüz ettiğini düşünüyorum” dedi. Darp raporu alan B.T.B.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde morlukların olduğu gözlemlendi.

203 no’lu odada ne oldu

T.B., genç kadınla rızasıyla ilişkiye girdiğini öne sürdü.

‘KAPI ÖNÜNDE BEKLEDİM’

B.T.B.’nin şikâyeti sonrası iki şüpheli gözaltına alındı. T.B., genç kadınla kendi rızası ile birlikte olduğunu kimseyi de darp etmediğini söyledi. S.A. ise ikilinin birlikteliği sırasında kendisinin oda dışında beklediğini söyledi. S.A. ve T.B., çıkarıldıkları mahkemece yurtdışına çıkış yasağı şartı ile serbest kaldı.

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203 no’lu odada ne oldu

S.A., arkadaşının B.T.B. ile ilişkisi sırasında kapıda beklediğini iddia etti.

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#Otel#Tecavüz#İddia

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