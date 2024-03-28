2027 Avrupa Oyunları İstanbul’da oynanacak

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Ekrem İmamoğlu dün beraberinde uzun yıllar UEFA Birinci Asbaşkanlığı ve FIFA İcra Komitesi üyeliği yapan spor adamı Şenes Erzik, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu ve daha önceki Avrupa Oyunları’nda ülkemizi temsil eden sporculardan Nafia Kuş, Sude Yaren Uzunçavdar, Emre Kutalmış Ateşli ve Serap Özçelik’le birlikte kameraların karşısına geçerek Avrupa Olimpiyat Oyunları’nın İstanbul’da yapılacağını duyurdu.



SADECE İSTANBUL’UN BAŞARISI DEĞİL



Bu başarının sadece İstanbul’un değil spor camiasının, Türkiye’nin, milletin ve devletin ortak zaferi olarak tarihteki yerini alacağını anlatan Ekrem İmamoğlu, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Spyros Capralos nezdinde tüm olimpiyat yetkililerine 16 milyon İstanbullu adına teşekkür etti.