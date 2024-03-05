‘2024’te trend kiralama olacak’

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Aras, geçen hafta düzenlenen basın toplantısında 2023 yılı araç kiralama sektörünü değerlendirirken, 2024 yılına dair hedef ve beklentileri hakkında öngörülerini de aktardı. Aras, 2024 yılı için de sektördeki büyümenin devam etmesini beklediklerini belirterek 2024 yılında yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle araç kiralamanın oldukça iyi bir opsiyon olacağına dikkat çekti. Turizm sektörünün beklentilerine paralel bir şekilde araç kiralama sektörünün de iyi bir yıl geçireceğini öngördüklerini de dile getiren Aras, “SIXT Türkiye olarak geçen yıl yaklaşık yüzde 15 büyüdük. 2024 yılında stratejik planımız arasındaki maddelerin en önceliklerinden biri yine büyümek olacak. Şu an için filomuzun yaklaşık 2 bin adedi Borlease, 5 bin adedi ise SIXT filosunda bulunan araç sayımızı toplamda 8 bin 500-9 bin adetlere yükseltme hedefindeyiz” diye konuştu.