2024 yılının ilk bebeği ‘Muhammet Talha’ oldu

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni yılda doğan ilk bebeğin Muhammet Talha olduğunu açıkladı. Koca paylaşımında, “Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek” ifadelerine yer verdi.



Kahramanmaraş



ECRİN LİNA







Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 2024 yılının ilk bebeği ‘Ecrin Lina’ oldu. Hastane yetkilileri aileye altın hediye etti. Sevinçli olduklarını ifade eden Başhemşire Habibe Domurcukgül, “2023 yılını çok zor geçirdik. Mutluyuz, ilk bebeğimiz kızımız doğdu” dedi. Baba Ekrem Bozdoğan, “2024 yılının ilk bebeği. Allah’ım olmayanlara da nasip etsin. İnşallah huzurlu, mutlu, ömrü olur” ifadesini kullandı.



Anne Sebiha Bozdoğan ise, “İkinci bebeğim kız. Ecrin Lina ismini koyacağız. Allah’ım hayırlı ömürler versin. Hastane yetkilileri çok ilgililer, mutluyuz” diye konuştu. Hastane yönetimi adına konuşan Halil İbrahim Avşaroğlu ise, “2024 yılının ilk bebeği Ecrin bebek bugün hastanemizde dünyaya geldi. Ailesine hayırlı olsun. Bebeğimiz Ecrin 'Allah’ın hediyesi' anlamına gelmektedir. Dünyaya katkı sağlayacak birey olarak yetişecektir. 2023 yılı deprem felaketi ile şehrimizde sıkıntılı dönemler yaşadık. İnşallah 2024’te bunları yaşamamayı umut ediyoruz. Tüm halkımız ve çalışanlarımızın yeni yılını tebrik ediyoruz” diye konuştu.



VAN



GÜLSÜM, YİĞİT AKİF VE MUAZ ALİ



Ülke genelinde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler, ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Van’da da Lokman Hekim Van Hastanesinde yeni yılın ilk bebekleri Gülsüm, Yiğit Akif ve Muaz Ali olurken, anne ve babaları tarif edemedikleri duygular içerisinde olduklarını söylediler.





İlk defa baba olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Halil Uçar, “Planlamadığımız halde bebeğimiz yılbaşı gecesi doğdu, mutluyuz. Eşimle beraber kolay şeyler yaşamadık. Bize ilaç gibi gelen bebeğimizle birlikte daha mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Adını Gülsüm bıraktık. Kayınvalidemin ismi. Çok güzel bir kadındı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. İnşallah kızım da kayınvalidem gibi melek gibi bir insan oldu” dedi.Baba olmanın farklı bir duygu olduğunu vurgulayan Burak Ünal ise, “İlk çocuğum ve çok değişik bir duygu. Babalık mı desem, sahip olmak mı desem. Duygunun farkında değilim. Yeni yılın ilk hediyesi oldu. İsmi Muaz Ali. Muaz adını ben, Ali ismini ise annesi bıraktı. İsmi gibi yaşasın. Cenab-ı Allah olmayanlara nasip etsin” ifadelerini kullandı.Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26 yaşındaki Ayşe Çelik, yılın ilk anlarında sezaryan doğumla bir kız bebek dünyaya getirdi. Emrah Çelik ve Ayşe çifti, 3 kilo 600 gram dünyaya gelen bebeklerine ‘Masal’ ismini verdi. İkinci çocuğunu kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ayşe Çelik,” Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Şehir hastanesinden çok memnun kaldım, ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun” dedi.BİNGÖLKEREM HATİCEBingöl’de 2023 yılının son bebeği “Kerem” ile 2024 yılının ilk bebeği “Hatice” dünyaya geldi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde dünyaya gelen bebekler, ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Yılın son bebeği ile yeni yılın ilk bebeğini Vali Ahmet Hamdi Usta ziyaret etti. Bebeklerin aileleriyle sohbet eden Vali Usta, bebeklere altın taktı. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Usta, “2023 yılının son bebeği Kerem bebeği ziyaret ettik, 2024 yılının ilk bebeği Hatice bebeği de ziyaret ettik. Allah analı babalı büyütsün. Sağlıklı uzun ömürleri olsun” dedi. Vali Usta’ya ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Veysel Tosun ve sağlık personeli de eşlik etti.