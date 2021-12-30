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2022'de hava, ulaşım açık

#Yeni Yıl#Ulaşım#Hava
2022de hava, ulaşım açık

Dünya yarın yeni yıl heyecanıyla dönecek... İstanbullular ise hem Meteoroloji’den hem Büyükşehir Belediyesi’nden gelen iki güzel haberle sevindi: Megakent’te 2022’ye girerken yağış olmayacak. Toplu taşıma araçları sabaha kadar çalışacak.

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Her yeni yıl merak edilen “Kar yağışı olacak mı?” sorusuna Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir yanıt verdi. Havanın ocak ayının ikinci haftasından itibaren soğumaya başlayacağını ve bu dönemde kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu: “Yılbaşında İstanbul’da kar yağışı olmayacak. Hafif bir yağış olabilir ama genelde havanın açık olacağı kesin. Fırtına yok ama lodos etkisi devam ediyor. Ayın 2-3’ü gibi kuzeye dönme ihtimali var, sıcaklıklar mevsim normallerinde devam edecek. Yılbaşı günü İstanbul’da yağış görülmeyecek.”

05.00’E KADAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yılbaşı gecesi toplu ulaşımın sabaha kadar çalışması kararı aldı. Cuma gecesi saat 24.00 ile sabah 05.00 arasında 15 ayrı hatta, 54 olan sefer sayısı 186’ya çıkarıldı. 15F Beykoz–Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli–Üsküdar, 130A Tuzla–Kadıköy, 17 Pendik–Kadıköy, 19S Sarıgazi–Kadıköy, E-10 S. Gökçen Havalimanı–Kadıköy, 12A Kadıköy–Üsküdar, 122C Tepeüstü–Mecidiyeköy, 129T Bostancı–Taksim, 121A Beykoz–Mecidiyeköy, 76D Bahçeşehir–Taksim, 89C Başakşehir–Taksim, 55T Gaziosmanpaşa–Taksim, 40 Rumelifeneri–Taksim, 25G Sarıyer–Taksim hatlarındaki yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.

METROBÜSE 125 EK SEFER

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İSTANBUL’da raylı sistemler de yılbaşında 24 saat çalışacak, ek seferler konulacak. 24 saat hizmet veren metrobüste, gece seferlerine 125 ek sefer daha yapılacak.

1 OCAK’TA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00’dan 2 Ocak Pazar 02.00’ye kadar kesintisiz sürecek. T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam ve T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvayları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküleri’nde ise seferler 1 Ocak saat 02.00’ye kadar devam edecek. Şehir Hatları ise yılbaşında da normal sefer tarifesini sürdürecek. 1 Ocak günü ise toplu ulaşım ücretsiz olacak.

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