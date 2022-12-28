2022 gurur yılımız oldu

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Toplantıda konuşma yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, özetle şu bilgileri verdi: “2022 yılı bizim için faaliyetlerle dolu bir yıl olarak geçti. Kızılay’ımız 43 milyon 476 bin kişiye ulaştı. Bunun 32 milyon 518 bin 500’ü yurtiçinde, 10 milyon 957 bin 525’i yurtdışında. Toplam 11 milyar 482 milyon 686 bin 241 TL kaynak kullandık. 15 bin 530 Kızılay çalışanı, 239 bin 128 gönüllü olmak üzere yaklaşık 257 bin 45 insan gücüyle bu büyük operasyonu 2022 yılında başardık. Afetler nedeniyle etkilenmiş 2.5 milyon kişiye ulaştık, göç mağduru 3 milyon insana destek verdik, eğitim noktasında yaklaşık 900 bin kişiye, kan hizmetlerimiz noktasında

4 milyon, sağlık noktasında da 5.5 milyon insanımıza ulaştık. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı coğrafyalarında bu toprakların merhametini, hayırseverliğini ihtiyaç sahibi olan insanlarla buluşturmaya gayret ettik.

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2022 yılı tam bir gurur tablosu olarak geçti. 2023 de bizim için inovasyon ve sürdürülebilirlik yılı olacak.’’



