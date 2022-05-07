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2022 Gençlik Yılı: Avrupa Günü etkinlikleri başlıyor

#Avrupa Günü#Avrupa Birliği#Gençlik Yılı
2022 Gençlik Yılı: Avrupa Günü etkinlikleri başlıyor

Her yıl 9 Mayıs’ta kutlanan Avrupa Günü etkinlikleri başlıyor.

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Avrupa Birliği’nin 2022 yılını ‘Gençlik Yılı’ ilan etmesi üzerine bu yıl etkinlikler “Umudumuz Hep Genç” sloganı ile yapılıyor. Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri aracılığı ile Türkiye’nin 19 farklı şehrinde sergiler, söyleşiler, sempozyumlar, konserler ve gençlik buluşmaları gerçekleştiriliyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 9 Mayıs’ta Ankara CerModern’de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak, ardından yine CerModern’de ünlü dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş’un ‘Paralel Evrenler’ adlı sergisinin açılışını yapacak. Ardından Avrupa Günü resepsiyonu düzenlenecek.

ÜNLÜLER SAHNEDE 

14 Mayıs Cumartesi günü Ankara’da ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’ndeki büyük konserde ünlü sanatçılar Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza ilk kez aynı sahneyi paylaşarak gençlerle buluşacak. Ücretsiz konsere https://bit.ly/381Gnov adresinden kayıt yaptırılabilecek. 

 

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#Avrupa Günü#Avrupa Birliği#Gençlik Yılı

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