2021-YÖKDİL/1 geç başvurusu ne zaman? İşte 2021 YÖKDİL sınav takvimi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) hakkında araştırmalar hız kazandı. Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanan YÖKDİL'in, 2021 etapları için tarihler sorgulanıyor. İşte, 2021 sınav ve başvuru takvimi...

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Sınavın başvuruları ise 5-15 Şubat 2021 tarihleri arasında sona erdi.

Sınav için belirlenen geç başvuru günü ise 24 Şubat 2021 olarak belirlendi.

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