2021 yaz tatili ne zaman? İşte MEB'in verdiği tarih
Her yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayında son bulacak eğitim döneminin, bitişi için günler kaldı. Öğrenciler, yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacakları tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak?
Milyonlarca öğrenci, öğrenci velisi ve eğitimciyi yakından ilgilendiren okulların tatil olacağı tarihe yönelik araştırmalar, son günlerde hız kazandı. İşte MEB'in verdiği 2020-2021 yaz tatili başlangıç tarihi...
Bakanlık yaptığı açıklamada 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
MEB'in 81 ilin mili eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre 2020-2021 eğitim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
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