2021 ALES ne zaman? İşte ALES/1 sınav ve başvuru takvimi

Ertelenen 2020 ALES/2, 21 Şubat tarihinde düzenlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 21 Şubat'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından, bu kez de 2021 takviminde yer alan ALES oturumları merak konusu oldu. İşte, 2021 ALES başvuru ve sınav tarihleri... 2021 ALES TAKVİMİ Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.



Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.



Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.



Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.



PUANLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.



Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.



Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.