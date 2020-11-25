2020'ye niyet, 2021'e kısmet

Hayvanlara yönelik kötü muamele konusu gündemden düşmezken, TBMM’de on yıldan beri konuşulan Hayvan Hakları Yasası hazırlığı, yeniden güncellendi. Biri Çevre Bakanlığı’nın, diğeri TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı olmak üzere iki taslak metin üzerinde çalışmaya başlandı. Yasanın, 2021 Bütçe Yasa Teklifi görüşmelerinin ardından Meclis’te yasalaştırılması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Çevre Bakanlığı’nın yanı sıra, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu başkanlığı yapan Mustafa Yel’in koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bir kez daha gündeme geldi. Zengin’in son MKYK toplantısında, metin içeriği konusunda sunum yaptığı, “Bütçe görüşmelerinin ardından TBMM gündemine getirmeyi planlıyoruz” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanının da “Geciktirmeyin artık” dediği belirtildi. Ancak, benzer değerlendirmeler TBMM yeni yasama dönemine başlarken de yapılmış, Hayvan Hakları Taslağı öncelikli düzenlemeler arasına girememişti.

EKONOMİK YÜK TARTIŞMASI

Çalışmaların, tüm partilerin üzerinde uzlaşmaya vardığı TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan taslak metin üzerinden yürütülmesi planlanıyor. Çevre Bakanlığı başta olmak üzere belediyelerin sorumlulukları ve ekonomik yükünü arttıracak olan yasal düzenleme için genel bütçeden pay aktarılması gerektiği belirtiliyor. Tartışmalar daha çok maliyet üzerinden yapılıyor.

ÇİP TAKILACAK, FON KURULACAK

Taslakta daha önce kamuoyuna açıklandığı gibi, hayvanlara işkence ve kötü muamelede bulunanlara farklı cezalar olacak. Örneğin nesli tehlikede olan hayvanı öldürene veya şiddet uygulayana ceza miktarı bir kat daha arttırılacak. Kötü muameleye en az iki yıl ve ertelenmeyen, paraya dönüştürülmeyen ceza öneriliyor. Taslakta, ev hayvanlarına çip takılması ve sokağa bırakanlara da 10 bin TL’ye kadar para cezası verilmesi gibi ileri düzenlemeler de bulunuyor.

Petshop’ların kontrolü, belediyelerin bu konudaki yükümlülüklerinin artırılması, sulak alanların korunması, göçmen kuşların göç yollarının korunması, yasaklı hayvan ırklarının üretilmesine ilişkin cezaların arttırılması sağlanacak. Belediyelerin barınak, kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi kurması zorunlu hale getirilecek. Barınaklar video kamerayla 24 saat izlenecek. Hayvan hakları fonu kurulması sağlanacak. Emlak ve çevre vergisinin bir kısmının buraya verilmesi zorunlu olacak.