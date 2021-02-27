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Gündem
Ömer KOÇ / DHA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

2020’de 29 bin futbol sahası kadar orman yandı

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2020’de 29 bin futbol sahası kadar orman yandı
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Kimi zaman bahçedeki kuru otları temizlemek için yakılan küçük bir ateş ya da söndürülmeden atılan sigara izmariti, kimi zaman sabotaj, kimi zaman da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlarda her yıl Türkiye’de binlerce hektarlık alandaki ağaçlar yanıp kül oluyor.

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin hem karadan hem de havadan anında müdahale ettiği yangınlardan bazılarını söndürmek günler alıyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında 3 bin 412 yangın çıktı. 325’i yıldırım düşmesi, 138’i elektrik hatları ve 2 bin 949’u insan kaynaklı çıkan yangınlarda, 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğündeki 20 bin 936 hektar ormanlık alan zarar gördü. Hatay Samandağ’da geçen yıl 5 Eylül’de çıkan yangın, 2020’nin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Orman yangınlarında ağaçlarla birlikte içinde yaşayan canlılar da ölürken, geçen yıl yangınları söndürmek için yaklaşık 600 milyon lira masraf yapıldı.

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