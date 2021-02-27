2020’de 29 bin futbol sahası kadar orman yandı

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin hem karadan hem de havadan anında müdahale ettiği yangınlardan bazılarını söndürmek günler alıyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında 3 bin 412 yangın çıktı. 325’i yıldırım düşmesi, 138’i elektrik hatları ve 2 bin 949’u insan kaynaklı çıkan yangınlarda, 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğündeki 20 bin 936 hektar ormanlık alan zarar gördü. Hatay Samandağ’da geçen yıl 5 Eylül’de çıkan yangın, 2020’nin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Orman yangınlarında ağaçlarla birlikte içinde yaşayan canlılar da ölürken, geçen yıl yangınları söndürmek için yaklaşık 600 milyon lira masraf yapıldı.