2020 TOKİ Kayseri kura çekilişi ne zaman? TOKİ Kayseri Kocasinan Karpuzatan kura sonuç ve çekim tarihi

Pazartesi günü gerçekleşen TOKİ Konya çekilişin ardından gözler 2020 TOKİ Kayseri kura çekim tarihine çevrildi. TOKİ kura sonuçları E-Devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek olan TOKİ Kayseri sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, TOKİ canlı çekilişini kurumun sosyal medya hesaplarından takip edecek. TOKİ Kayseri Kocasinan Karpuzatan kura çekilişi sonrası 385 adet 2+1, 165 adet 3+1 konut için isimleri çıkan vatandaşlar sözleşmelerini imzalayacak. Peki, 2020 TOKİ Kayseri kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 TOKİ Kayseri Kocasinan Karpuzatan kura çekim tarihi ve konunun detayları.

TOKİ KAYSERİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin Kayseri Kocasinan Karpuzatan çekilişleri 3 Mart 2020 Salı günü gerçekleşecek. Çekiliş saat 11:00'da Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Merkezi'nde düzenlenecek.

TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?

TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdarenin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.

TOKİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

SATIN ALINAN TOKİ KONUTUNDA SORUN ÇIKMASI DURUMUNDA KİME BAŞVURMAK GEREKECEK?

Satın aldığınız konutta müşteri kullanımı ile birlikte ortaya çıkan (kullanıcıdan kaynaklanmayan) eksik ve kusurları, TOKİ tarafından konutların kesin kabulünün yapılacağı tarihe kadar söz konusu projedeki yüklenici firmanın bulundurmak zorunda olduğu teknik elemanlara iletebilirsiniz. Ayrıca geçici site yönetimi de bu kapsamda gelen şikayetleri değerlendirmeye almaktadır. Ayrıca, TOKİ bünyesinde görev yapan Şikayet Değerlendirme Şube Müdürlüğü, gelen her türlü yazılı şikayeti inceleyip değerlendirmekte ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamaktadır.