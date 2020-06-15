2020 Kurban Bayramı ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bayram tarihi…
'2020 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?' sorusu milyonlarca vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri haline geldi. Kurban Bayramı için çok az bir zaman kala vatandaşlar dini vazifelerini yerine getirmeyi bekliyorlar. 24 Nisan'da başlayan ramazan ayının ardından ilk dini bayram olan Ramazan Bayram'nın ardından Kurban Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı merak ediliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bayram tarihi…
İslam dininde büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı, tarihi ile Müslüman aleminin merak ettiği konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı sorgulamaları, haziran ayının gelmesiyle birlike hız kazandı. Pek çok vatandaş 2020 Kurban Bayramı'nın 1. gün tarihini araştırıyor. İşte, '2020 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?' sorusunun yanıtı...
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
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