2020 KPSS sonuçları açıklandı.. KPSS Önlisans cevap kağıtları 10 gün süre ile erişime açık olacak..

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı.. ÖSYM Başkanı Halis Aygün: "25 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ön lisans düzeyinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

KPSS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Üniversitelerin iki yıllık programlarından mezun vatandaşların katılım sağladığı KPSS Önlisans oturumu için merakla beklenen sonuçlar açıklandı.

Geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen sınava yüz binlerce memur adayı katılım sağlamıştı.

Sonuçların açıklanması ile birlikte, adaylar aldıkları puanlar kapsamında açılacak boş kadrolar için tercih yapabilecek.

CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Ekim'de ön lisans düzeyinde uygulanan KPSS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla soruya kendilerinin verdiği cevabı da inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.