2020 kandil tarihleri! Bugün kandil mi? İlk kandil hangisi?

Müslüman aleminin ibadetlerinde çok önemli bir yer edinen kandil günleri, üç aylarla birlikte başlamış oldu. Maneviyat iklimi üç ayların başlaması dolayısıyla pek çok vatandaş 'Bugün kandil mi?' sorusuna cevap aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil tarihleri 2020 takviminde yer alan bilgilere göre en yakın kandilin ne zaman olacağını sorgulayan pek çok kişi, buna göre ibadetlerine şekil verecek. Peki, bugün kandil mi? İşte, 2020 kandil tarihleri bilgisi

BUGÜN KANDİL Mİ? YARIN NE KANDİLİ? KANDİL NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil günleri 2020 verilerine göre yılın ilk kandili Regaip Kandili olacak. Regaip Kandilini yaklaşık bir ay sonrasında idrak edilecek olan Miraç Kandili takip edecek. Miraç Kandilinin 2 hafta sonrasında ise Berat Kandili eda edilecek. Sonrasında ise Ramazan ayına girilmiş olacak.

Bu yılın ilk kandili 27 Şubat Perşembe gecesi Regaip Kandili olacak.

Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi gecesi,

Berat Kandili 7 Nisan Salı gecesi idrak edilecek.

Yılın son kandili ise 28 Ekim 2020 tarihinde Mevlid Kandili ile idrak edilmiş olacak.

REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaib kandili üç aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir.

Regaib: Herhangi bir şeyi istemek, çaba sarf etmek, gayret göstermek anlamına gelir.

Başka bir ifade ile Regaib bu geceye rağbet edenlere Allah’ın da rağbet etmesi demektir.

Bu gece kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına, bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder.

Kutsi hadiste: Bana bir adım gelene ben on adım gelirim.” buyuruluyor.

Kul ile Allah arasında iki kanal vardır. Bu kanaldan biri kuldan Allah’a gider, diğeri Allah’tan kula gelir.

Kuldan Allah’a giden kanaldan Allah’a tevbe gider, istiğfar gider, dua gider, temenni ve tazarru gider.

Allah’tan kula gelen kanaldan ise kula af gelir, mağfiret gelir, nimet gelir, rahmet gelir, esenlik gelir.

İşte bu gece kanalların açık olduğu tevbelerin makbul olduğu bir gecedir.

Tevbe; Pişmanlıktır; günahların mahcubiyetinden, sırtımızdaki günah kamburundan kurtulma iradesini ortaya koymaktır.

Günahların çokluğu bizi ümitsizliğe sevk etmemelidir. Yüce rabbimiz ayeti kerimede

De ki: ‘‘Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” buyuruyor

İmam-ı Gazali hazretleri, tövbelerinizi geciktirmeyin, çünkü emri Hakkın ne zaman vaki olacağını bilmiyoruz, diyor.

Bu nedenle Peygamberimiz (sav): “Ölüm gelmeden önce tövbede acele edin” hatırlatmasında bulunuyor.

Her şeyde olduğu gibi tevbede de aslolan samimiyettir.

Kişinin gönülden tevbe etmesi ve tevbe ettiği günahlara bir daha dönmemesidir.

Kur’n- Kerimde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler nasuh tevbesiyle tevbe edin…”

Bu gece aynı zamanda bir dua gecesidir.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regâip, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. Kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.

"Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Regaip gecesi denilince; “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” manası anlaşılır.

Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır.

Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip Gecesi denir. Bu geceye Regaip gecesi ismini melekler vermişlerdir.

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.

KANDİLLERDE ORUÇ BİR GÜN SONRA MI TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.