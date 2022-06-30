Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

2016 yılında Afrin’de yaşanan katliamın failleri yakalandı

#Afrin#Polis#Suriye
2016 yılında Afrin’de yaşanan katliamın failleri yakalandı

Suriye'nin Ayn Dakka ve Beluniye bölgelerinde 2016 yılında, Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden (3)'ü, Suriye/Afrin'de Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye/Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

Haberin Devamı

27.04.2016 tarihinde Suriye Ayn Dakka ve Beluniye bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden (3)'ü, Suriye/Afrin'de Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye/Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

2016 yılında yaşanan olayda Ayn Dakna’da 76, Beluniye’de 14 Özgür Suriye Ordusu mensubu PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG mensupları tarafından katledilmişti.

Örgüt mensupları, Özgür Suriye Ordusu mensuplarının naaşlarını bir araya toplayarak kurşuna dizmiş, daha sonra naaşları, bir TIR dorsesinde Afrin merkez başta olmak üzere çeşitli yerlerde konvoy halinde teşhir edilmişti.

İTİRAF ETTİLER

Yaşanan katliam o dönem bölgede büyük bir infial uyandırmış, halk ve ÖSO gruplarında derin bir üzüntü ve öfke yaratmıştı.

Haberin Devamı

Yakalanan şahısların katliama katıldıklarını itiraf ettikleri belirlendi.

Şahısların sorgu işlemleri devam ediyor.

Gözden Kaçmasın

LGS 2022 sınav sonuçları açıklandı... Sınav sonucu sorgulama ekranı meb.gov.trde erişime açıldıLGS 2022 sınav sonuçları açıklandı... Sınav sonucu sorgulama ekranı meb.gov.tr'de erişime açıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Afrin#Polis#Suriye

BAKMADAN GEÇME!

ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly
Süper Ligde bir ilk Böylesi daha önce yaşanmadı...

Süper Lig'de bir ilk! Böylesi daha önce yaşanmadı...

#Süper Lig
Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu

Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu?

#Bebek Ölümleri

BAKMADAN GEÇME!

ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly
Süper Ligde bir ilk Böylesi daha önce yaşanmadı...

Süper Lig'de bir ilk! Böylesi daha önce yaşanmadı...

#Süper Lig
Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu

Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu?

#Bebek Ölümleri