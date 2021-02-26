2015’te Macaristan’da ele geçirilmişti: Evine dönüyor

BAKAN Çavuşoğlu ile mevkidaşının Szijjarto ile dün başkent Budapeşte’deki baş başa görüşmesinden sonra Macaristan’da ele geçirilen tarihi eserlerin teşhiri ve teslimi de gerçekleşti. Szijjarto’nun eserlerin Türkiye’ye götürülmek üzere hazır olduğunu belirtmesi üzerine Çavuşoğlu, eserlerin Türkiye’de heyecanla beklendiğini belirterek Türkiye adına teşekkür etti. Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter’dan paylaştığı mesajında da “2015’te Macaristan’da ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserleri Kültür ve Turizm Bakanı’mız Mehmet Nuri Ersoy’a iletmek üzere milletimiz adına teslim aldık. Dost Macaristan’a bu süreçteki desteği için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

412 TARİHİ ESER VAR

Macaristan kolluk birimlerinin yaklaşık 6 yıl önce bir Türk vatandaşının aracında yaptığı aramada, Roma dönemine ait mermer heykel başı, mermer figürin, metal, ahşap ve taş buluntular ile sikkelerden oluşan 412 eser ele geçirmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleri sonrası tarihi eserlerin Türkiye’ye iade süreci başlatılmıştı. 412 tarihi eser, Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağı ile Türkiye’ye getirilecek ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenecek.