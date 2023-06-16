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200 dönüm kana bulandı... 9 ölü 2 yaralı

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#DİYARBAKIR#Bismil#Arazi Kavgası
200 dönüm kana bulandı... 9 ölü 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 07:00

Birbirleriyle husumetli olan iki aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Valilik olaya karıştığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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DİYARBAKIR Bismil’e bağlı kırsal Serçeler Mahallesi’nde Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Yaralıların kaldırıldığı hastanelerde de polis geniş güvenlik önlemi aldı.

200 dönüm kana bulandı... 9 ölü 2 yaralı
Bölgede daha önce de kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah seslerinin cep telefonu kamerası ile kaydedildiği öne sürüldü.

YANGIN SONRASI KAVGA ÇIKTI

Kavganın, buğday ekili arazide çıkarılan yangın sonrası başladığı öğrenildi. Geniş alana yayılan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma helikopteriyle de havadan su atıldı. Ekipler, metal dedektörüyle arazide mermi aradı.

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200 dönüm kana bulandı... 9 ölü 2 yaralı
Güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

DİYARBAKIR Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, “İki aile arasında, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığına dayalı husumet nedeniyle bu sabah silahlı kavga meydana gelmiştir. Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır” denildi.

Olayda Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş, Alyamaç ailesinden de Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden M.A. ve A.A.’nın ise hastanedeki tedavileri sürüyor.  

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#DİYARBAKIR#Bismil#Arazi Kavgası

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