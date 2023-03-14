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200 bin lira 'bıçak parası' alan doktora suçüstü

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#ANTALYA#Doktor#Bıçak Parası
200 bin lira bıçak parası alan doktora suçüstü
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 16:42

Antalya'da hastasından 'bıçak parası' adı altında 200 bin TL alan ortopedi doçenti O.C., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. O.C., iddiaya göre, adı açıklanmayan hastasından, ameliyat parası olarak 200 bin lira istedi. Hasta, 160 bin lirayı verdiği doktora kalan parayı ameliyat öncesi vereceğini söyledi. Hasta, daha sonra polis merkezine giderek doktordan şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Hasta, bugün geri kalan 40 bin lirayı teslim ettiği sırada harekete geçen polis, Doç. Dr. O.C.'yi hastanedeki odasında gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen O.C., ifadesinin alınması için Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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#ANTALYA#Doktor#Bıçak Parası

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