20 yıl önceki uçak kazası ve sonrasında yaşananlar İspanyol ekibin belgeseline konu oldu

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”Cajones Cerrados” adlı belgesel film çekimi için İspanya'dan Maçka'ya gelen ispanyol ekip, cami imamı Sait Topçu ile görüşerek uçağın düştüğü Pilav Dağı'nda, düşen uçağın lastiğinin sergilendiği Topçu'ya ait müzede ve görev yaptığı camide çekimler yaptı.

İSPANYA LİYAKAT NİŞANI ÜNVANI VERİLMİŞTİ

26 Mayıs 2003 tarihinde Afganistan'da görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna'nın UmAir Havayolları'na ait YAK-42 tipi uçak, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na inmek isterken, aşırı sis nedeniyle Maçka ilçesi Atasu Beldesi'ndeki Pilav Dağı'na çarpmış, kazada 62'si İspanyol asker, 13'ü Ukraynalı mürettebat olmak üzere 75 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın düştüğü bölgeye yakın bir yerdeki mahallede bulunan camide imamlık yapan Sait Topçu, olayın hemen ardından uçağa ulaşan ilk kişi olurken, uçağın düştüğü yerde bulduğu bir askere ait eşyaları İspanya'daki ailesine göndermiş ve kendisine İspanya Liyakat Nişanı ünvanı verilmişti.

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Kazanın üzerinden geçen 20 yılın ardından uçak kazasını ve sonrasında yaşananları bir belgesel filmle anlatmak için bölgeye gelen İspanyol belgesel ekibine yardımcı olduğunu belirten imam Sait Topçu "Belgesel çekimleri camide, Pilav Dağında ve uçağın lastiği bulunan müzede yapıldı. Uçak kazasındaki davranışların insani ve İslami boyutların ön plana çıkarılması bizler açısından son derece memnuniyet verici oldu” dedi.