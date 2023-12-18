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20 yaşındaki Fulya'dan acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Fulya Turhan#Kayseri#Otomobil
20 yaşındaki Fulyadan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 14:12

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan Fulya Turhan (20), aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü, ekiplerce aranıyor.

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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fulya Turhan'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Kazada Turhan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turhan, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhan, burada kurtarılamadı.

Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor. 

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#Fulya Turhan#Kayseri#Otomobil

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