MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri20 yaş altı seyahat izni için yeni genelge! 20 yaş altı velisi ile dışarı çıkabilecek mi?
GeriGündem 20 yaş altı seyahat izni için yeni genelge! 20 yaş altı velisi ile dışarı çıkabilecek mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 20.11.2020 - 15:27 | Son Güncelleme:

20 yaş altı seyahat izni için yeni genelge! 20 yaş altı velisi ile dışarı çıkabilecek mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
20 yaş altı seyahat izni için yeni genelge! 20 yaş altı velisi ile dışarı çıkabilecek mi?
Abone Olgoogle-news

20 yaş altı seyahat izni için detaylar belli oldu. Şehirler arası seyahat etmek isteyen 20 yaş altı vatandaşlar için detayları açıklayan İçişleri Bakanlığı, bu konuda bazı bilgiler verdi. 20 yaş altı veli ile seyahat imkanının mümkün olduğunu ifade eden İçişleri Bakanlığı, detayları sıraladı. İşte, 20 yaş altı seyahat izni için yeni genelge detayları

20 yaş altı seyahat izni için detayları belli oldu. 20 yaş altı genç ve çocukların şehir içi veya şehirler arası yolculuğu nasıl yapacağıyla ilgili , "20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30 Mayıs 2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

Çocuklarını kreş ya da bakıcıya bırakmak zorunda olan ebeveynlerin çocuklar için getirilen kısıtlama saatlerinde çocuklarını getirip götürmesiyle ilgili ise, "29 Mayıs 2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş¸ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle