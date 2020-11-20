20 yaş altı seyahat izni için yeni genelge! 20 yaş altı velisi ile dışarı çıkabilecek mi?

20 yaş altı seyahat izni için detayları belli oldu. 20 yaş altı genç ve çocukların şehir içi veya şehirler arası yolculuğu nasıl yapacağıyla ilgili , "20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30 Mayıs 2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

Çocuklarını kreş ya da bakıcıya bırakmak zorunda olan ebeveynlerin çocuklar için getirilen kısıtlama saatlerinde çocuklarını getirip götürmesiyle ilgili ise, "29 Mayıs 2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş¸ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür" denildi.