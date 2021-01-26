20 yaş altı şehirler arası seyahat edebilir mi? İşte konuya dair ayrıntılar

Sokağa çıkma kısıtlaması olan ve belirlenen saatlerde izinli olan 20 yaş altı vatandaşların, 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgeyle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmaları kısıtlanmıştı. Bu gelişmenin ardından şimdi de 20 yaş altının şehirler arası seyahatleri ile ilgili bir kısıtlama olup olmadığı merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer verilen bilgiler özetle şöyle:

Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs )kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek.

Bunun dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında ebeveynleri, veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.