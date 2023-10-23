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20 Türk uzman doktor Mısır’a ulaştı: Gazzeli’ye nefes olacaklar

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#İsrail#Gazzeli#Mısır
20 Türk uzman doktor Mısır’a ulaştı: Gazzeli’ye nefes olacaklar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 07:00

İsrail’in bombardıman altında tuttuğu Gazzelilere yardım eli uzatacak 20 Türk uzman doktor, ilaç ve tıbbi malzemelerle Mısır’a ulaştı. Mısır Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan yeni ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlar ise 3 kargo uçağıyla gönderilecek.  

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Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Gazze’deki sivillere yardım için harekete geçti. Bu kapsamda bölgeye gitmek üzere 20 kişilik uzman hekim grubu görevlendirildi. Hekimler, beraberlerindeki ilaç ve tıbbi malzemelerle Cumhurbaşkanlığı’nca tahsis edilen uçakla dün sabah Esenboğa Havalimanı’ndan Mısır’a gitti. Mısır’a ulaşan uzman ekip, Mısırlı yetkililerle koordineli şekilde Gazze halkının ihtiyaç duyduğu sahra hastanesi, ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak.

3 KARGO UÇAĞI İLAÇ TAŞIYACAK

Mısır Sağlık Bakanlığı ise yeni bir ihtiyaç listesi hazırladı. Listedeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların Türkiye’ye ait 3 kargo uçağıyla, El-Ariş Havalimanı’na gönderilmesi de planlanıyor. Doktorlar Gazze’ye nefes olacak sahra hastanesi için de çalışma yapacak.

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20 Türk uzman doktor Mısır’a ulaştı: Gazzeli’ye nefes olacaklar

SAHRA HASTANELERİ KURULACAK

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanıyor. Fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibimizin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze’deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapması planlanıyor. Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var. Yardımların Refah Kapısı’ndan içeri geçmesine önayak olabilmek! İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli” dedi.

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#İsrail#Gazzeli#Mısır

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